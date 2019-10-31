أبل تستعد للإعلان عن جهازها الخارق 5G

المصدر: وكالات

تستعد شركة أبل لإبهار العالم في الفترة المقبلة بطرحها لجهازها الجديد الداعم لشريحة الجيل الخامس.

قالت نيكي آسيان ريفيو، أمس الأربعاء، إن شركة أبل تستعد لإطلاق أول مجموعة لها من آيفون الداعم للجيل الخامس.

ونقلت نيكي عن مصدر، قوله: "ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها شركة أبل iPhone 5G، سيكون هناك ثلاثة أصناف منها وقد حددت الشركة سقفا عاليا للمبيعات".

وأضاف نيكي نقلاً عن أربعة أشخاص على دراية بالخطة، بأن أجهزة آيفون الثلاثة الجديدة ستحمل شريحة مودم 5G صممتها شركة كوالكوم إنك.

وقال بعض المحللين إن مسألة تأخير تزويد هواتف الآيفون بمودمات 5G ليس بذلك الأمر الذي يمكن أن يؤثر كثيراً على موقع العملاق التكنولوجي أبل ولكن بالتأكيد ستحتسب عليها نقطة سلبية لصالح الشركات المنافسة.

وأكد مصدر مطلع إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة تتوقع عودة مبيعات هاتفها الذكي "آيفون" إلى النمو في العام المقبل، مع طرح أجهزة الجيل الخامس لتكنولوجيا الاتصالات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصدر القول إن الشركة تستهدف بيع أكثر من 200 مليون هاتف ذكي في 2020، بعد طرح أكثر من 4 هواتف جديدة بما في ذلك هواتف بتكنولوجيا الجيلين الرابع والخامس، إلى جانب الهاتف رخيص الثمن "آيفون إس.إي".

يأتي ذلك في حين يتوقع المحللون وصول مبيعات الشركة خلال العام الحالي إلى ما بين 170 و190 مليون جهاز فقط.

وأضاف المصدر أن الشركة لم تستقر نهائيا على خطة طرح منتجاتها الجديدة في العام المقبل وقد يتم تغييرها.

يذكر أن شركات صناعة الهواتف الذكية في العالم من سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية إلى هواوي الصينية بدأت إنتاج هواتف الجيل الخامس، حيث تراهن على التكنولوجيا الجديدة التي ستقود الابتكار في كل المجالات من المصانع ذات الأنظمة الآلية إلى المنازل الذكية من أجل نمو أنشطتها خلال السنوات المقبلة.

في المقابل اختارت "أبل" تأجيل إضافة تكنولوجيا الجيل الخامس إلى هواتفها حتى الخريف المقبل، متأخرة لمدة عام كامل تقريبا عن الشركات المنافسة، انتظارا لانتشار شبكات اتصالات الجيل الخامس.

يذكر أن هواتف "آيفون" مازالت أكثر منتجات "أبل" ربحية وقيمة، في حين طرح الجيل الجديد سيقود إلى تطوير خدمات وتطبيقات "أبل" أيضا.