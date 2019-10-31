Honor 9X .. هاتف جديد من هواوي بقدرات استثنائية

المصدر: وكالات

أطلقت Honor التابعة لهواوي مؤخرا هاتفها الأحدث 9X بمواصفات ممتازة تجعل منه واحدا من أفضل الهواتف الذكية في الأسواق، ومنافسا قويا لأجهزة آبل وسامسونغ.

ومن أكثر ما يميز هذا الهاتف هو قدراته الممتازة على التصوير بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة 48 ميغابيكسل، المزودة بميزة التصوير الليلي AIS Super Night Mode ما يمكن من التقاط صور وفيديوهات واضحة وممتازة في الظلام أو ظروف الإضاءة المنخفضة.

والفتحات الواسعة لعدسات هذه الكاميرا (120 درجة) تؤمن تغطية مساحة أكبر أثناء التصوير، وتعطي الصور إضاءة مميزة.

ومن أبرز المواصفات الفنية والتقنية الأخرى لهذا الهاتف:

-هيكل أنيق ومتين مصنوع من الألومينيوم.

- كاميرا أمامية محمولة على هيكل متحرك يختفي داخل الهيكل ويخرج عند التقاط صور السيلفي.

- معالج ثماني النوى.

- ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

- منفذ UCB-C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

- شاشة عالية الدقة بمقاس 6.59 بوصة تغطي معظم مساحة الواجهة الأمامية، محمية بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

- الألوان: الأزرق الياقوتي والأسود.