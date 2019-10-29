"سيكو مصر" هاتف مصري يغزو أسواق أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

يتوقع خبراء التقنية انتشاراً أوسع للهاتف المصري "سيكو مصر" الذي تنتجه الشركة المصرية لصناعات السيليكون، خاصة بعد عزمها تصدير إنتاجها إلى أوروبا في نوفمبر المقبل، حسبما قال محمد سالم رئيس مجلس الإدارة.

ففي مقابلة أجرتها معه وكالة "رويترز" قال سالم: "وقعنا مؤخراً اتفاقية مع وكيل حصري قوي في بعض الدول الأوروبية للتصدير:

وأضاف: "سنبدأ التصدير من الصعيد، حيث مصنع سيكو، إلى ألمانيا وهولندا والنمسا، وبعدها السويد والنرويج وفنلندا، بالعلامة التجارية سيكو. البداية ستكون بألمانيا في نوفمبر بإذن الله بهاتف سيكو إنفينتي ماكس. ذلك بجانب وجودنا في السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عُمان".

وأوضح: "بدأنا التصدير إلى ساحل العاج هذا الأسبوع. التصدير يمثل نحو 25 بالمئة من الإنتاج. ونستهدف تصدير أكثر من 50 بالمئة من الإنتاج نهاية 2020 عندما نصدر للدول الأوروبية التي نستهدفها".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع الشركة في أسيوط بصعيد مصر، حاليا، نحو مليوني جهاز سنويا.

ومن أبرز هواتف SICO التي قد تصل إلى أسواق أوروبا والعالم هاتف Sico Nile X، بسبب مواصفاته الجيدة وسعره المنافس الذي يعادل 240 دولارا تقريبا.

المواصفات الفنية والتقنية

هيكل أنيق من البلاستيك المقاوم للصدمات والخدوش بوزن 165 غراما.

شاشة IPS بمقاس 5.7 بوصة وأبعاد "18:9" ودقة عرض +HD.

معالج MTK6750T ثماني النوى بتردد 1.5 غيغاهيرتز.

ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.

ذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

ماسح لبصمات الأصابع.

منفذ USB Type C ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

مستقبل لإشارات الراديو FM.

قدرة على الاتصال مع شبكات 4G عبر شريحتي اتصال.

كاميرا أساسية مزدوجة العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، قادرة على تصوير الفيديوهات والتقاط 30 إطارا في الثانية.

كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

بطارية بسعة 2800 ميلي أمبير تدعم ميزة الشحن السريع.

نظام تشغيل "أندرويد-7.0" (نوغا).

أبعاد الهيكل: 154.5/73/8.6 ملم.