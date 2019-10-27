شاهد.. هاتف ذكي بغلاف جلد بشري!

المصدر: البيان الإلكتروني

قام باحثون بتغليف هاتف ذكي بما يشبه الجلد الاصطناعي الحي المتأثر بحاسة اللمس، وذلك لمعرفة ردة فعل المستخدمين، باعتبار أن الجلد البشري هو أفضل واجهة للتفاعل العاطفي.

وقدم الجلد الاصطناعي في نسختين: واحدة عادية وناعمة، والأخرى متجعدة وفائقة الواقعية.

ويقول الباحثون إنه ليست هناك خطة لتسويق الجلد، وإنما الأهم من ذلك هو التمكن من دراسة ردود فعلنا تجاه مكون قريب جدا من الأعضاء البشرية الحية، استعمل ليكون غلافا خارجيا لجهاز إلكتروني.

كما يقول الباحثون إن الجلد الاصطناعي سيمكن من اعتماد أشكال مبتكرة، من الحركات التي يزود بها المستخدم جهاز الهاتف أو الكومبيوتر، بواسطة لوحة للمس.

ويضم فريق من الباحثين في مجموعة بريستول للتفاعل (بريتش انترناشيونال غروب) في المملكة المتحدة مارك تيسير، الذي ابتكر سابقا أصبعا آليا مقترنا بالهاتف الذكي الشخصي، وهو يستطيع أن يتلوى على مكتبك، ويداعب يدك، بحسب "يورونيوز".