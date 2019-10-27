«الاقتصاد»: عيوب في بصمة هواتف سامسونج

المصدر: أبوظبي ـ عبدالحي محمد

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وجود عيب تصنيعي في عدد من طرز هواتف سامسونج.

وقال في تصريحات صحافية عقب اجتماعه أمس مع ممثلين عن شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات إن المشكلة تتعلق بالتعرف على بصمة الأصبع التي قد تؤثر في بعض أجهزة سامسونج، موضحاً أن المشكلة تتمحور في مستشعر بصمات الأصبع بالموجات فوق الصوتية والذي يقوم بإبطال قفل الشاشة عن الأجهزة من خلال التعرف على الأنماط ثلاثية الأبعاد التي تظهر على بعض الأغطية المصنوعة من السيليكون والمستخدمة لحماية الشاشات كبصمة المستخدم.

وأشار النعيمي إلى أن الشركة توصي مستخدمي هواتف سامسونج جالاكسي نوت 10 و10 بلس وإس 10 بلس وأس 10 بإزالة أغطية الحماية وحذف بصمات الأصابع المسجلة سابقاً وتسجيل بصمات الأصابع من جديد، مشيراً إلى أن هذا العيب يسمح بفتح الأجهزة بأي بصمة أخرى وليس بصمة المستخدم فقط.

ونوه إلى أن الشركة شددت أنه في حال استخدام أغطية مع واجهة لحماية الشاشة الأمامية يجب على المستخدم الامتناع عن استخدام هذه الأغطية حتى يتم تحميل التحديث البرمجي الذي تطوره الشركة.

وطالب النعيمي المستهلكين بتحميل هذا التحديث مشيراً إلى أنه حصل على تعهد من الشركة بإتاحة هذا التحديث في غضون أسبوع. وأوضح أنه بمجرد تحميل هذا التحديث يجب على المستخدم تسجيل بصمة الأصبع بالكامل حتى يتم مسح أجزاء بصمة الأصبع.