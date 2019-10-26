غوغل تزف بشرى سارة لمستخدمي هواتفها

المصدر: وكالات

تستعد غوغل لإطلاق تحديث برمجي جديد لمعالجة مشكلة قد تهدد خصوصية مستخدمي هواتف pixel 4 الجديدة.

وتشير مواقع مختصة بشؤون التقنية إلى أن التحديث الجديد سينهي مشكلة فتح قفل الشاشة عن طريق الكاميرا الأمامية التي تتعامل مع ميزة التعرف على الوجوه في تلك الهواتف، والتي اشتكى منها العديد من مستخدمي هواتف pixel 4 التي أطلقت في الأسواق مؤخرا.

وتبعا للمستخدمين فإن هذه الميزة تعمل مع الوجوه حتى لو كانت أعين المستخدم مغلقة ما يسمح لأي شخص بفك قفل شاشة المستخدم وهو نائم دون علمه.

والأخطر من كل ذلك هو أن ميزة التعرف على الوجوه تستخدم في تلك الهواتف لتأكيد البيانات البيومترية للشخص أثناء عمليات الدفع الإلكتروني، ما قد يشكل خطرا على خصوصية الحسابات المصرفية لمستخدمي أجهزة pixel 4.

وأشارت غوغل إلى أن خبراءها تنبهوا للمشكلة المذكورة، ووصفت بالـ "خطيرة"، لذا فإن التحديث المنتظر لهواتف pixel سيعمل على التخلص منها.