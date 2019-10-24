هواوي تفتح باب طلبات الشراء المسبق لهاتف HUAWEI nova 5T وتكشف سعره

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هواوي عن طرح اثنين من أرقى منتجاتها المرتقبة في الإمارات خلال الأسبوع الحالي. وأشارت الشركة إلى توافر الجيل التالي من ساعات HUAWEI WATCH GT 2 قياس 46 ملم للشراء حالياً من المتاجر المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة.

وبالتزامن مع ذلك، تستقبل الشركة طلبات الشراء المسبق لهاتفها HUAWEI nova 5T. ومن المتوقع أن يحظى كلا المنتجين بإقبال واسع خلال هذا الموسم، ولا سيما في ضوء الاهتمام الكبير الذي حصلا عليهما.

هاتف HUAWEI nova 5T

يأتي هاتف HUAWEI nova 5T مع 5 كاميرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم للمستخدمين صوراً مُذهلة في غاية الإشراق والوضوح؛ وتشمل عدسة بدقة عالية تبلغ 48 ميغابكسل وعدسة بزاوية تصوير عريضة جداً بدقة 16 ميغابكسل وعدسة لالتقاط الصور القريبة بدقة 2 ميغابكسل وعدسة تأثيرات بوكيه بدقة 2 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا السيلفيSuperstar الأمامية بدقة 32 ميغابكسل.

ويتيح نظام الكاميرا المُبسط هذا تحديد المشاهد والتقاط صور مثالية حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما تسهم مزايا الذكاء الاصطناعي في التعرف على حوالي 22 سيناريو مختلفا، وضبط الإعدادات المطلوبة للحصول على لقطةٍ مثالية.

وتشمل هذه المزايا وضع التصوير الليلي Super Night Mode AIS بتقنية تثبيت الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنية المدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعي +AI HDR، بالإضافة إلى الصور مع الإضاءة الخلفية، مما يضمن للمستخدمين الحصول على صور واضحة ومُشرقة في الأماكن المُظلمة أو ذات الإضاءة المنخفضة.

ويمتاز نظام الكاميرا بتأثيرات سينمائية رائعة بفضل تقنية تلوين البورتريه بالذكاء الاصطناعي، وإمكانية تصوير الفيديو بالحركة البطيئة للغاية بمعدل 960 إطاراً في الثانية، مما يمنح المستخدمين حلاً إبداعياً لتسجيل أروع مقاطع الفيديو.

ويتوافر هاتفHUAWEI nova 5T للطلب المسبق اعتباراً من يوم 22 أكتوبر الحالي في متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات بسعر 1599 درهما إماراتيا.

ساعة HUAWEI WATCH GT 2

تم تزويد ساعة HUAWEI WATCH GT 2 قياس 46 ملم بأول معالج تبتكره هواوي Kirin A1 والذي يوفر بطارية منقطعة النظير بفضل استهلاك الطاقة المنخفض للمعالج، ويفتح آفاقاً جديدة في مجال المزايا المتوقعة من الأجهزة القابلة للارتداء.

وتعد هذه الساعة أيضاً أولى ساعات هواوي الذكية المزودة بشاشة عرض زجاجية متكاملة وثلاثية الأبعاد، ما يوفر قدرة عرض واسعة النطاق. وتتيح الساعة للمستخدم إمكانية تنظيم وقته الشخصي بفضل تزويدها بـ 15 وضعاً رياضياً مختلفاً.

وتوفر هذه الأوضاع الرياضية للمستخدم ملاحظات عبر 190 نوعاً من البيانات. ويشابه اقتناء هذه الساعة الاستعانة بمدرب رياضي شخصي وذكي لتعزيز جودة التدريبات. وبذلك لا يوجد أعذار لعدم ممارسة الرياضة!

تتوافر ساعة HUAWEI WATCH GT 2 قياس 46 ملم للشراء اعتباراً من يوم 22 أكتوبر الحالي في متاجر تجربة هواوي ومجموعة مختارة من متاجر الإلكترونيات بسعر 849 درهما إماراتيا.