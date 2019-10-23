HONOR 9X يصل الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

يصل هاتف HONOR 9X، أحدث إبداعات شركة HONOR في مجال الهواتف الذكية المتقدمة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وسيكون الهاتف الجديد أول جهاز من العلامة التجارية يقدم للمستخدم شاشة عرض كاملة باستخدام ميزة الكاميرا الأمامية المنبثقة.

ويتميز أحدث هواتف سلسلة X العالية الأداء، بتصميمه الجديد الذي يخلّص المستخدم من الحافة الأمامية الموجودة في الهاتف السابق ضمن السلسلة، ليحقق تطلعات العملاء بالحصول على أكبر شاشة عرض والاستمتاع بتجربة التقاط صور السيلفي في الوقت نفسه.

وشهدت أجهزة HONOR تطورات لافتة وعديدة بدءاً من هاتفها المتألق 8X بشاشته ذات الحواف التقليدية إلى هاتف 9X الجديد مع ميزة الكاميرا الأمامية المنبثقة، مروراً بشاشة العرض المطورة بتصميم قطرة الندى لمقدمة شاشة هاتف HONOR 10 Lite، وصولاً إلى الكاميرا الأمامية المنزلقة في هاتف HONOR Magic 2 والكاميرا المدمجة داخل الشاشة في أحدث هواتفHONOR المتطورة HONOR 20 PRO.

وتقدم HONOR عبر جهاز 9X الجديد مستويات إبداعية مُطَوّرة في تقنيات الهواتف الذكية حيث تستخدم أحدث ما قدمته التكنولوجيا الحديثة لإرضاء شغف العملاء من فئة الشباب حول العالم وتحقيق تطلعاتهم.

وتوفر ميزة العرض المتكامل شاشة تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 91% وذلك بفضل الحواف الجانبية فائقة الرقة وتكنولوجيا الرقاقة المتقدمة COF.

وفي تعليقه على إطلاق الهاتف الجديد، قال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "من خلال ميزة الكاميرا الأمامية المنبثقة (التي تخرج للأعلى) في هاتف HONOR 9X، سيحصل المستخدم على مساحة كبيرة من الشاشة للاستمتاع بتجربة ترفيه غير محدودة وبالتالي سيتضاعف مستوى المتعة عند الاستخدام إلى جانب التصميم

الفائق الأناقة. وبالإضافة إلى إرساء معايير جديدة في تصميم الهواتف الذكية، يتميز الهاتف الجديد بميزات متطورة لتجربة تصوير رائعة لا تضاهى”.

يجمع هاتف HONOR 9X بين أهم ميزات البرامج والأجهزة التي يفضلها المستخدمون ليوفر تجربة ترفيه مثالية ومتكاملة ترتكز على أحدث التقنيات في التصوير الفوتوغرافي والتصميم الأنيق والأداء المتقدم.

