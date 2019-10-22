غوغل تكشف عن عيب خطير في هاتف بيكسل 4

المصدر: وكالات

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية أنها ستصدر خلال الفترة المقبلة تحديثا، يصلح عيبا خطيرا في هاتفها الأحدث "بيكسل 4"، والذي يهدد خصوصية مستخدمه بصورة كبيرة.

وأشار تقرير نشرته شبكة "إن دي تي في" الهندية إلى أن "غوغل" ستصدر خلال الأشهر المقبلة تحديثا يصلح عيب فتح قفل هاتف "بيكسل 4" عن طريق الوجه.

وكان مستخدمون قد اكتشفوا عيبا خطيرا في "بيكسل 4"، والذي يسمح بفتح قفل الهاتف عن طريق الوجه، حتى لو كانت الأعين مغلقة، ما يهدد خصوصية المستخدم، خاصة وأنه يمكن فتح هاتفها من دون علمه وهو نائم أو مغمى عليه.

وقالت غوغل في بيانها: "عرفنا بتلك المشكلة، التي نصفها بالخطيرة الخاصة بهاتف بيكسل 4".

وتابعت: "سنوفر خيارا للمستخدمين بأن يطلبوا ألا يفتح الهاتف (بيكسل 4) إلا إذا كانت أعينهم مفتوحة، وسيصل التحديث الجديد إلى كل المستخدمين خلال الأشهر المقبلة.

ويستخدم "بيكسل 4" أجهزة استشعار تحت الحمراء وجهاز عرض من نوع "Dot" لفتح قفل الهاتف عن طريق الوجه، وجعلته يعمل ليس على فتح قفل الهاتف فقط، بل على مصادقات الدفع والتطبيقات بما في ذلك التطبيقات المصرفية.

ونصحت "غوغل" المستخدمين بتفعيل ميزة "انتباه الشاشة" على هواتف "بيكسل 4"، والتي لن تجعل الشاشة مفعلة ونشطة، إلا إذا فتحت عينيك وانتبهت إلى الشاشة.

وفي النهاية، قالت غوغل إنه يمكن لمن يخشى حاليا على خصوصيته قبل طرح التحديث، أن يفعل ميزة أمان إضافية بضرورة توفير نقش أو كلمة سر لفتح قفل الجهاز بعيدا عن فتح القفل عن طريق بصمة الوجه.