احذف هذا التطبيق فوراً من جوالك!

المصدر: البيان الإلكتروني

يلجأ الكثير من مستخدمي الهواتف المحمولة إلى تثبيت برامج غير قانونية من خارج "آبل ستور" أو "جوجل بلاي" لتحميل الفيديوهات من مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي في مقدمتها برنامج Snaptube ذو الشهرة الواسعة، والذي يتيح للمستخدمين تحميل الفيديو من أي موقع على الانترنت.

وبحسب موقع "techcrunch" المختص بالتقنية فقد لاحظ بعض المستخدمين أنهم قد اشتركوا في خدمات شهرية مدفوعة دون أن يقوموا هم بذلك. فتقدموا بشكاوى للتحقيق حول الأمر، فقام الفريق الأمني Secure-D بإجراء بعض الفحوصات على الكود المصدري للتطبيق ووجدوا أن القائمين على التطبيق يستغلون فعلاً المستخدمين.

وبعد الفحص وجد الفريق أن الشركة تستخدم أكواد برمجية تقوم بشكل أتوماتيكي بالنقر على إعلانات اشتراكات شهرية في خدمات مدفوعة بأثمان مرتفعة. مما يعود على أصحاب التطبيق بالأرباح الكبيرة بحكم أن هؤلاء المستخدمين يقومون بالتسجيل في الخدمات المدفوعة من خلال الإعلانات المقدمة على التطبيق.

ونصح الموقع المستخدمين بحذف البرنامج نهائياً وفوراً، وباستمرار مراقبة التطبيقات المثبتة على الجوال، خاصة لمن أضاف بيانات حساباته البنكية إلى الجوال.