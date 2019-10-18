اختراق بصمة غالاكسي أس 10

أعلنت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية أن خللا في تقنية التعرف على البصمة في هاتفها "غالاكسي أس 10" يسمح لطرف ثالث بفتح الهاتف الذكي، سيتم إصلاحه قريبا.

وأوضحت مستخدمة لهذا الهاتف في المملكة المتحدة لصحيفة "الصن" في وقت سابق، أنه يمكن لأي أحد أن يفتح هاتفها من طراز "سامسونغ" عن طريق وضع واق للشاشة وإدخال بصمة غير مسجلة.

ونقلت الصحيفة عن هذه المستخدمة قولها: "هذا يعني أنه إذا حصل شخص ما على هاتفي يستطيع التحكم به والتحكم بالتطبيقات المالية لتحويل الأموال من خلاله".

وقالت ناطقة باسم "سامسونغ" في سيول إن الشركة تعمل على إصلاح الخلل، لكنها لم تحدد السبب وراء هذه المشكلة.