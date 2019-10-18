55 % من أجهزة آيفون تستخدم «iOS 13»

المصدر: نيويورك - وكالات

كشفت شركة «آبل» أن 55 % من جميع أجهزة آيفون وآيبود تاتش، تعمل الآن بنظام «iOS 13»، في حين أن 33 % من أجهزة آيباد تعمل الآن بنظام «iPadOS».

وتفصيلاً، قالت «آبل» إن 55 % من أجهزة آيفون الصادرة في السنوات الأربع الأخيرة، تعمل على نظام التشغيل «iOS 13»، بينما تعمل نسبة 38 % على نظام التشغيل «iOS 12»، و7 % تعمل بواسطة إصدار سابق من نظام التشغيل «iOS». واستغرق نظام «iOS 13» ما يصل إلى 26 يوماً بعد إطلاقه، للوصول إلى نسبة تفوق 50%، بينما استغرق نظام «iOS 12»، ما يصل إلى 23 يوماً للوصول إلى النسبة نفسها.

وتقول «آبل» إن 41 % من جميع أجهزة آيباد الصادرة في السنوات الأربع الماضية، تعمل بنظام «iPadOS 13»، في حين أن نسبة 51 % تعمل بواسطة «iOS 12»، و8 % من الأجهزة تعمل بواسطة نسخة سابقة من «iOS».

تجدر الإشارة إلى أن نظام التشغيل «iOS 13»، يضم أكثر من 200 خاصية وتغيير في المزايا والخصائص للتطبيقات والبرامج المختلفة، فضلاً عن اعتماده أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الواقع الافتراضي. والنظام الجديد متاح لأجهزة آيفون للإصدارات التي تلي «آيفون 6 إس».

ويتميز «iOS 13»، بأنه أسرع وأكثر استجابة، مع تحسينات من أجل تشغيل التطبيقات على نحو أفضل، وتقليل حجم تنزيل التطبيقات، وجعل Face ID أكثر سرعة، حيث يأتي بإمكانات جديدة في التطبيقات التي نستخدمها يومياً، حيث يشمل تحديثات تثري تطبيقي الصور والخرائط.