تجربة مرئية من «يوتيوب» لمستخدمي «جلاكسي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات عن تعاونها مع يوتيوب، لتقديم خدمة اشتراك مجانية لمدة 4 أشهر لعملائها في تطبيق يوتيوب بريميوم لمشاهدة المحتوى بدون إعلانات، وخدمة يوتيوب ميوزيك التي توفر البث الموسيقي المباشر.

وتجمع سامسونج بفضل هذا التعاون بين مزايا خدمة يوتيوب بريميوم ومزايا أجهزة «جلاكسي» لتوفير تجربة مرئية وسمعية فريدة من نوعها.وقال علي أحمد، رئيس قسم التسويق لمجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونج الخليج للالكترونيات: «سنتمكن بفضل شراكتنا مع يوتيوب من تعزيز قيمة عروضنا والارتقاء بها إلى المستوى التالي، عبر توفير تجربة بث استثنائية وسلسة لمستخدمي سامسونج.

نحن متحمسون لتوفير خدمات الترفيه الاستثنائية مثل يوتيوب بريميوم ويوتيوب ميوزيك بريميوم مجاناً لعملائنا».

ويتوفر العرض التجريبي المجاني 4 أشهر منذ تاريخ شراء وتفعيل هواتف Galaxy Fold وNote 10 وS10، بينما سيتم توفير العرض مجاناً لمدة شهرين عند شراء أي جهاز من Galaxy الأخرى المختارة، والتي تم تضمينها في إطار العرض.