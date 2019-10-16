انطلاق المنتدى العالمي لخدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة في زيورخ

المصدر: زيورخ-عبادة إبراهيم

انطلق المنتدى العالمي لخدمات النطاق العريض للأجهزة المحمولة في مدينة زيورخ لبحث تحديات الجيل الخامس، وفرص التحول الرقمي، ومستقبل الخدمات في ظل ثورة التقنية الجديد. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركةHuawei، كين هو، خلال انعقاد المنتدى على أهمية التعاون بين القطاعات لتسريع المرحلة التالية من تطوير الجيل الخامس.



ورداً على سؤال "البيان" حول الآفاق المستقبلية التي ستحدثها هذه التقنية في حياة الإنسان، قال: "إن الجيل الخامس سيغير منظومة الحياة في كل المجالات الصناعية والصحية والزراعية، وسيزيد من نسبة الإنتاج، وسيضمن الأمان والسلامة لمختلف القطاعات على المدى البعيد، حيث ستكون شبكات الجيل الخامس أسرع 100 مرة من شبكات الجيل الرابع "4G"، ما يجعل التواصل بين الأجهزة أسرع بكثير. مشيراً إلى أنه في عام 2025 سيتخطى عدد مستخدمي الجيل الخامس 1.57 مليار شخص".