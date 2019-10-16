ليلة «غوغل».. هاتف وحاسوب نقال وخدمات تقنية جديدة

المصدر: دبي- سيد صالح

أطلقت، أمس، شركة «غوغل» باقة أجهزتها وخدماتها الجديدة لعام 2020 ضمن الليلة السنوية التي تنظمها الشركة تحت عنوان «من إنتاج غوغل» لطرح أحدث إصداراتها من الأجهزة والخدمات التقنية للعام الجديد.

ووفقاً لما نشره، أمس، موقع «بزنس إنسايدر» الشبكي البريطاني، جاءت ليلة «غوغل» بعد أن نظم أبرز منافسيها في عالم التقنية «أبل»، «مايكروسوفت»، و«أمازون» لياليهم السنوية المعتادة في وقتٍ قريب، وطرحوا خلالها أحدث ما لديهم في ظل بدء فصل الخريف واقتراب موسم العطلات في أمريكا وأوروبا.

وكان من أبرز الأجهزة الجديدة التي كشفت عنها «غوغل» النقاب، أمس، في ليلتها هاتفها الذكي الجديد «ذا بيكسيل 4»، برغم تسريب معلومات عن الكثير من خصائصه منذ بضعة شهور. جاء هاتف «غوغل» الجديد مزوّداً بمنظومة رادار لاستشعار الحركة وكاميرا ثنائية العدسات مدعومة ببرنامج محسّن للتصوير الفوتوغرافي الحوسبي.

سيبدأ تداول «ذا بيكسيل 4» في الأسواق اعتباراً من تاريخ الــ 24 من أكتوبر الجاري بسعر يبدأ من 3300 درهم «899 دولاراً». وستطرح «غوغل» الهاتف الجديد في حجمين هما 5,7 بوصات و6,3 بوصات.

وطرحت «غوغل»، أمس، أيضاً حاسوبها النقال الجديد «بيكسيلبوك جو»، والذي يعد امتداداً لحاسوبها «بيكسيلبوك» الذي يتميز بكونه أخف وزناً وأقل سعراً من سابقه.

وأعلنت «غوغل» عن بدء تلقي الطلبيات المسبقة لشراء «بيكسيلبوك جو» اعتباراً من، أمس، بسعر يبدأ من 2390 درهماً «650 دولاراً». كما شهدت ليلة «غوغل» أيضاً طرح السماعة المنزلية الصغيرة «ذا نيست ميني»، وسماعة الأذن اللاسلكية الذكية «بيكسيل بدز». وفيما يخص الأنظمة، طرحت «غوغل»، أمس، منظومة «ذا نيست واي فاي» لتغطية المنزل بخدمة الإنترنت بسرعة مضاعفة.

وعن الخدمات، أعلنت «غوغل» عن خدمة «نيست أوير» للاشتراك في كافة منتجاتها ضمن خط إنتاجها «نيست» للأجهزة المنزلية الذكية.

وأخيراً؛ أعلنت «غوغل»، أمس، أن حاجزي منصتها الجديدة للألعاب «ستاديا» سيتسلمون أجهزة المنصة بدءاً من تاريخ الــ 19 من نوفمبر المقبل.