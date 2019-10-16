تعرف على مميزات وسعر هاتف غوغل الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت غوغل عن هاتفها الجديد "بيكسل 4"، وأظهرت مواصفات الهاتف الجديد أن التسريبات التي أطلقت عن الهاتف في الفترة الأخيرة كانت دقيقة.

ويتوفر الهاتف الجديد على كاميرا بعدسة مزدوجة دقتها 16 بيكسل.

ومن أبرز مميزات الهاتف الجديد هو إمكانية التحكم بالإيماءات اليدوية تدعى "Motion sense".

وتتبع كاميرا الهاتف الأمامية إيماءات اليد، مما يتيح للمستخدم التحكم بالهاتف.

وتستخدم هذه الميزة مجموعة من المستشعرات في الكاميرا الأمامية لتتبع إيماءات اليد، مما يتيح للمستعمل التحكم بالهاتف الذكي دون لمسه، ويأتي الهاتف في ثلاثة ألوان: أبيض وأسود وبرتقالي.

ويضم الهاتف نظام تعرف على الوجه يستعمل الأشعة تحت الحمراء التي تتجه نحو وجه المستخدم، وكاميرا ترى الوجه بالتقنية ثلاثية الأبعاد للتعرف عليه، مما يعني التخلص من بصمة الأصبع.

وبفضل هذه التكنولوجيا والرقاقة الإلكترونية، يستطيع المستخدمون التلويح بالأيدي إلى الجوال لتشغيل أو تغيير الموسيقى أو التقاط مكالمة والتفاعل مع الصور الرقمية وغير ذلك.

وأيضا، يستطيع الاستشعار الراداري استشعار حركة المستخدمين، مثل خفض مستوى صوت التنبيه بمجرد تحريك اليد بشكل طفيف ولو من بعيد.

وطال تحديث الشركة مساعد غوغل "Google Assistant"، وبات الهاتف الجديد يتيح إمكانية المحادثات المستمرة دون الحاجة لتكرار عبارة "أوكي غوغل" لاستدعاء المساعدة الرقمية.

ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف في الأسواق ابتداء من 24 أكتوبر بثمن قد يصل إلى 799 دولارا.