كارثة جديدة تضرب هواتف آيفون

المصدر: البيان الإلكتروني

ضربت شركة "أبل" الأمريكية فضيحة جديدة، كشفت أن هواتف "آيفون" يمكنها أن تسرب بيانات مستخدميها عبر متصفح الإنترنت "سفاري".

وقال موقع "ذا نيكست ويب" التقني المتخصص إن خبراء أمنيين، اكتشفوا أن "أبل" تسرب بيانات مستخدمي متصفح "سفاري" لشركة صينية كبرى "تينسنت"، وفقا لسبوتنيك.

وتشمل تلك البيانات، أسماء مستخدمي المتصفح، وبروتوكلات الإنترنت للمستخدمين عند فتحهم متصفح "سفاري".

واستخدمت "أبل" حيلة قديمة، حول رسالة تحذيرية ترسلها إلى مستخدميها، والتي تحذرهم من الدخول إلى أحد المواقع الاحتيالية، والتي تسجل بسببها بروتوكولات الإنترنت الخاصة بهم، كوسيلة لتعزيز التصفح الآن، ولكنها في حقيقة الأمر ترسلها إلى شركات خارجية.

لكن من خلال نظام تشغيل iOS12.2 حيث سفاري هو المتصفح الافتراضي على تلك الأجهزة والأكثر شعبية، فاستغلت تينسنت خدمة المتصفح الآمن كوسيلة للمراقبة والحصول على بيانات العملاء.

في السابق، كانت شركة أبل تتعامل فقط مع شركة غوغل، لكن مع تحديثiOS13، الأخير تمت إضافة شركة تينسنت الصينية المعروفة بولائها للحكومة وتعاونها المستمر معها الذي يثير قلق المستخدمين.

ولحماية متصفحك من الاختراق عليك إيقاف تشغيل ميزة موقع الويب الاحتيالي من خلال الإعدادات الموجودة في متصفح سفاري، لكن المشكلة تتلخص في أن أبل تقوم بتنشيط هذه الميزة مرة أخرى أحيانًا دون إعلام المستخدمين.