«شاومي» تطلق سلسلة هواتف ريدمي نوت 8

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة شاومي أمس إطلاق سلسلة الهواتف الذكية ريدمي نوت 8 خلال الفعالية التي أقامتها لإطلاق هذه السلسلة في فندق العنوان، داون تاون دبي.

وقدمت الشركة هواتفها ريدمي نوت 8 برو وريدمي نوت 8 وريدمي 8 وريدمي 8 إيه للحاضرين، ومن بينهم فريق عمل شاومي في الإمارات والصين، والموزعون ووكلاء بيع التجزئة، كما قدمت في هذه الفعالية شاحن السيارة اللاسلكي من شاومي ليتمكن العملاء من شحن هواتفهم أثناء التنقل.

وكان إطلاق ريدمي نوت 8 برو الحدث الأبرز في هذه الفاعلية، إذ يأتي هذا الإصدار مع منصة الهواتف الأفضل في فئتها سنابدراجون Tm 665 من كوالكوم، ومعالج الألعاب الثماني octa-core MediaTek Helio G90T بسرعة 2 جيجا هرتز وذاكرة وصول عشوائي بسرعة تصل حتى 8 جيجا هرتز، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، كما أنه مجهز بكاميرا رباعية العدسات بدقة 64 ميجا بكسل الفريدة من نوعها .