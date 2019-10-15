تعرف على أهم مميزات هاتف "هواوي nova 5T "

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين" اليوم أنها ستطلق هاتف HUAWEI nova 5T الجديد والساعة الذكية HUAWEI WATCH GT 2 في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يقتصر الهاتف الجديد على كونه ذكي فقط وإنما يعدّ شريكاً رقمياً لا غنى عنه في العصر الحديث، فهو متطور وعصري ارتقى بمستوى الأناقة والعملية لمستويات جديدة.

يوفر الهاتف المدعّم بنظام Android تجربة سلسة ومتكاملة ما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى تطبيقات المفضلة والأكثر شعبية لديهم لتجربة غامرة، وتقدم هواوي في الوقت ذاته الجيل التالي من الساعات الذكية من هواوي السلسلة HUAWEI WATCH GT 2، بمقاسين: 46 ملم، و42 ملم، وهما تعملان بالمعالج Kirin A1 الذي طورته هواوي ذاتياً. وتقدم الساعات الجديدة وظائف محسنة وتجربة استخدام مطورة بالمقارنة مع الإصدار السابق مع عمر بطارية مديد يعود إلى استهلاك معالجها المنخفض جداً للطاقة.



قال ديفيد وانغ، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، "يُعدّ هاتف HUAWEI nova 5T الشريك المثالي للعملاء الذين يرغبون في مشاركة أفضل ما لديهم وأجمل ما في حياتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو لمن يرغبون في الاستمتاع بتجربة لعب لا مثيل لها أثناء تنقّلهم. وارتقى هاتف HUAWEI nova 5T بفضل مجموعة كاميراته الخمسة الاحترافية المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتصميمه المريح والعملي فهو هاتف يدعو مستخدميه لإطلاق العنان لإبداعهم".

كاميرا خماسية احترافية

يمتاز الهاتف بأربع كاميرات خلفية مدعمة بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدم من التقاط الصور بدقة عالية ومن زاوية عريضة جداً، بالإضافة إلى الصور القريبة والعميقة، كما يملك قدرة فائقة على التقاط صور غنية بالتفاصيل وشديدة الوضوح في جميع ظروف التصوير، بدءاً من المناظر الطبيعية الواسعة وحتى اللقطات القريبة. ويجمع نظام الكاميرات بين القدرة المدعّمة بالذكاء الاصطناعي لإدراك دلالات أقسام الصورة وتقنية تحسين أجزائها مع العدسة الرئيسة بدقة 48 ميجابكسل والعدسة بزاوية تصوير عريضة بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة صور القريبة (Macro) بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة تأثيرات بوكيه بدقة 2 ميجابكسل التي تعمل على التقاط صور واضحة مع تفاصيل دقيقة وتعرّض متوازن للضوء في مختلف ظروف الإضاءة.

وتجتمع خاصية وضع التصوير الليلي Super Night Mode AIS Super Night Mode الرائدة من هواوي وخاصية إضاءة الخلفية HDR+ المدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحديد مستوى التعرض للضوء (AEL) وقفل التركيز التلقائي (AFL) كي تنتج صوراً واضحة وغنية بالتفاصيل حتى في الإضاءة المنخفضة. ويستطيع الذكاء الاصطناعي أيضاً التعرف على 22 نوعاً من المشاهد وضبط إعدادات الكاميرا تلقائياً لالتقاط الصور المثالية.

نجم السلفي

تحظى هواتف هواوي بشعبية كبيرة في مجال التصوير الفوتوغرافي وسلسلة nova ليست استثناءً عن غيرها لا سيما في مجال كاميرات السيلفي، وهذا ما يقدمه وضع تصوير السيلفي في هاتف HUAWEI nova 5T الذي أصبح يعرف بكونه "نجم السيلفي" Selfie Superstar فالكاميرا الأمامية في هذا الهاتف بدقة 32 ميجابكسل والمدعمة بالذكاء الاصطناعي تلتقط صور السيلفي بتفاصيل واضحة تبين حتى تفاصيل خصل الشعر الرقيقة، وهي قادرة على التعرف على 8 مشاهد مختلفة مما يضمن تميّز كل صورة سيلفي حتى في الإضاءة المنخفضة بفضل ميزات دمج بكسل 4 في 1 وخوارزميات التصوير بالمدى الديناميكي العالي المدعم بالذكاء الاصطناعي + AI HDR، بالإضافة إلى خاصية تعديل صور السيلفي بالتأثيرات التجميلية المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

معالج متطور

يمتاز هاتف HUAWEI nova 5T بمعالج كيرين 980 المتطور والمدعم بالذكاء الاصطناعي وذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، ونظام تشغيلEMUI 9.1 القوي التي توفر جميعها تجربة خالية من التباطؤ وبقمة السلاسة توازي بقوتها النماذج الرائدة من الهواتف الذكية. ويدعم هذا النظام ذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، مما يجعله مثالياً لتخزين مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات، كما يعمل هاتف HUAWEI nova 5T بنظام Android الذي يوفر مجموعة واسعة من أفضل التطبيقات لدى المستخدمين والمثبتة مسبقاً في الهاتف الذكي.

تصميم فريد

تواصل هواوي الارتقاء بحدود تصميم الهواتف الذكية مع هاتف HUAWEI nova 5T، حيث توفر اللمسات النهائية شكلاً فريداً يُبرز تباينات الإضاءة ويخلق تأثيراً ثلاثي الأبعاد ومتعدد الطبقات على سطحه المستوي، ويضفي التصميم الانعكاسي المحسَّن إطلالة ثلاثية الأبعاد على كل هواتف السلسلة، ويتمتع هاتف HUAWEI nova 5T بشاشة عرض كاملة ذات ثقب بحجم 6.26 بوصة ويزن الجهاز 174 جرام فحسب وتبلغ ثخانته 7.87 ملليمتر ما يقدم تجربة عرض غامرة في جهاز رفيع. ويأتي الجهاز بثلاثة ألوان مذهلة الأزرق المشرق والأسود والصيفي الأرجواني. ويمنح اللون الصيفي الأرجواني لمسة حيوية جديدة لإطلالة الهاتف الذكي، وتمتاز هذه النسخة بشعار نجمة nova المنقوشة على الغلاف الزجاجي البنفسجي الذي يعكس الضوء ليُنتج موجات متلألئة من الألوان والظلال المتباينة.

ساعة ذكية

أعلنت شركة هواوي عن الجيل التالي من سلسلة الساعات الذكية HUAWEI WATCH GT 2 التي تمثل قفزة نوعية جديدة في الارتقاء بجودة حياة المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيدعم ساعات HUAWEI WATCH GT 2 بمقاسي 46 ملم و42 ملم، معالج Kirin A1 الذي طورته الشركة. وتمتاز الساعة بتجربة استخدام متقدمة وعمر بطارية طويل يعود إلى استهلاك رقاقة المعالج فيها للطاقة بمستوى منخفض جداً، لترتقي بقدرات الأجهزة القابلة للارتداء إلى معايير جديدة. فخلال الاستخدام اليومي للساعة HUAWEI WATCH GT بمقاس 46 ملم تعمل لمدة تصل إلى أسبوعين مع تشغيل وظيفة المراقبة الذكية لمعدل ضربات القلب ووظيفة الإعلام بالمكالمات الواردة وإجراء المكالمات عبر البلوتوث لمدة 30 دقيقة وكذلك تشغيل الموسيقى لمدة 30 دقيقة أسبوعياً، ومراقبة التمارين الرياضية لمدة 90 دقيقة وتشغيل وضع مراقبة النوم بطريقة علمية ليلاً. أما بطارية الساعة من مقاس 42 ملم، فتكفي طاقتها لتشغيل الوظائف ذاتها لمدة أسبوع واحد.



الساعة HUAWEI WATCH GT 2 أول ساعة ذكية من هواوي مزودة بشاشة زجاجية ثلاثية الأبعاد من نوع الكل في واحد، ما يمنح المستخدم مساحة أوسع بلا حدود، ويضاف إلى ذلك أن الساعة الذكية الجديدة تقدم عدداً أكبر من أوضاع دعم التمارين الرياضية من خلال برامج أغنى بالوظائف، بالإضافة إلى وظائف إجراء المكالمات وتشغيل الموسيقى عبر البلوتوث، ما يعزز الإمكانيات الشاملة لمراقبة مؤشرات الصحة واللياقة البدنية وإدارتها ويوفر عناية أكبر بالتفاصيل الدقيقة لعشاق الرياضة والساعين للارتقاء بجودة حياتهم.