تراجع شحنات الهواتف الذكية الصينية في سبتمبر 5.7 %

المصدر: بكين - شينخوا

أظهرت بيانات أعلنتها الأكاديمية الصينية للمعلومات والاتصالات انخفاض شحنات الهواتف الذكية الصينية بنسبة 5.7% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي إلى 34.7 مليون وحدة.

وأشارت بيانات الأكاديمية إلى أن الشهر الماضي شهد تسجيل الهواتف الذكية لـ 95.7% من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في البلاد. وتراجع إجمالي شحنات الهواتف المحمولة بنسبة 7.1% على أساس سنوي إلى 36.2 مليون وحدة، إلا أنه قفز بنسبة 17.4% على أساس شهري.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تراجعت شحنات الهواتف الذكية الصينية بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق لتسجل 275 مليون وحدة، وفقاً للتقرير الصادر.