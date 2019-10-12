بدء الطلب المسبق على خوذة الواقع الافتراضي «كوزموس» 24 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

تطلق «إتش تي سي فايف» منتصف نوفمبر المقبل خوذة الرأس الجديدة «فايف كوزموس» بعد الإعلان عن مزايا ووظائف الخوذة خلال «جيتكس» وسيتاح الطلب المسبق عليها اعتباراً من 24 أكتوبر وتعد الخوذة أحدث نظام للواقع الافتراضي القائم على الكمبيوتر الشخصي ويأتي بتصميم سهل الاستخدام وقابل للتطور بمرور الوقت بفضل تصميم اللوحة الأمامية القادر على تغيير طريقة عمل الخوذة.

وتم تصميم الخوذة للتكيف مع احتياجات مستخدمي الواقع الافتراضي بمرونة وأداء فائق مع سرعة وسهولة الوصول إلى تقنيات الواقع الافتراضي عبر الكاميرا المزودة بستة أجهزة استشعار للتتبع الداخلي الواسع والدقيق.

ويتميز النظام بدقة 2880 × 1700 بكسل، أي بزيادة قدرها 88% عن نظام Vive الأصلي، ليتيح للمستخدمين نصوصاً وصوراً في غاية الوضوح. وتعمل لوحات LCD الجديدة كلياً على تقليص المسافة بين البكسلات وتسهم مع شاشات الألوان الأساسية الحقيقية بتقليص تأثير فتحة الشاشة.

وتضم الخوذة كذلك أذرع تحكم بتصميم جديد كلياً، ترتقي بتجربة الواقع الافتراضي وتوفر للمستخدمين مزيداً من الراحة أثناء جلسات اللعب الطويلة. ويتوافق النظام أيضاً مع محول «فايف» اللاسلكي المخصص للراغبين بالاستمتاع بالحركة أثناء خوض تجربة الواقع الافتراضي.

وتوفر الخوذة للمستخدمين محتوى قوياً من خلال اشتراك غير محدود على منصة «فايف بورت إنفينيتي» للألعاب لمدة 12 شهراً فقط عبر ميزة الطلب المسبق مما يوفر على المستخدمين الآلاف من الدراهم. وسيحظى كل مستخدم يتقدم بطلب شراء مسبق للخوذة بحلول 13 نوفمبر على رمز لاسترداد قيمة الاشتراك لمدة 12 شهراً في المنصة.