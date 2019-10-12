«إبسون» تطرح طابعات فنية للتنسيقات الكبيرة‬

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «إبسون» طرازين جديدين من الطابعات الفنية الاحترافية في معرض جيتكس للتقنية، وهما طرازا «شور كولور» SC-T3100x مقاس 24 بوصة وT5400M مقاس 36 بوصة.

ويُكمل هذان الطرازان بشكل رائع سلسلة T الحالية. وتوفر الطابعتان أداء موثوقاً ومعقول التكلفة لمنتجي اللوحات الإعلانية ومنشآت نقاط البيع الصغيرة والعاملين في مجال التعليم. ويستخدم الطراز SC-T3100x حل حبر قابلاً لإعادة التعبئة (عبوات قابلة لإعادة التعبئة بسعة 140 مل) بدلاً من خراطيش الحبر، وذلك لتوفير الراحة وتحقيق تكاليف تشغيل منخفضة.

وتشمل الميزات الأخرى شاشة تعمل باللمس وإمكانية اتصال عبر «واي فاي»، وحل حبر قابل لإعادة التعبئة وتقنية التحقق من الفوهات الفريدة التي تساعد على تجنُّب الأخطاء الطباعية.