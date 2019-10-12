كاميرا مراقبة بدقة 4K من «باناسونيك»

المصدر: دبي- البيان

تستعد باناسونيك لطرح AW-UE4، أحدث ابتكاراتها من كاميرات المراقبة المتحركة، لأول مرة في الشرق الأوسط. وتمتاز الكاميرا بمستوى أدائها المرتفع ومرونتها في سوق البث والمعدّات السمعية والبصرية التخصصية، وهي مزوّدة بأحدث الميزات، بما في ذلك دقة الصور 4K وزاوية تصوير عريضة جداً تبلغ 111 درجة، وتقنية اتصال عالية المستوى مع مَخرج للفيديو عبر منفذ HDMI، LAN، وUSB. وتتوفر الكاميرا ذات التصميم الصغير بلوني الأبيض والأسود، ويمكن لهذه الكاميرا مع زاويا واسعة والتقاط الفيديو، عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات، بالإضافة إلى دعم بروتوكول البث لتحميل مقاطع الفيديو مباشرة إلى منصات البث الحيّ مثل يوتيوب، وجعلها في الوقت نفسه الخيار الأمثل للفعاليات المباشرة.