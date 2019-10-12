حواسيب «فايو» تعود مجدداً لأسواق المنطقة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

قال هاياشي كاورو، مدير شركة «فايو» لصناعة الحواسيب ومقرها اليابان، إن القاعدة العريضة لمستهلكي علامة «فايو» في دول الخليج العربي والشرق الأوسط دعت الشركة إلى إطلاق 4 حواسيب جديدة في المنطقة ستكون هي الأولى منذ انفصال الشركة عن «سوني» اليابانية قبل أكثر من 5 أعوام مؤكداً التزام الشركة بخدمة أسواق المنطقة. وأضاف أن أهم ما يميز الحواسيب الجديدة التي ستتوفر نهاية أكتوبر في متاجر الأجهزة الإلكترونية في الإمارات والسعودية والبحرين والتي تستهدف مجتمع الأعمال، هو تمتعها بمستوى عالٍ من المرونة والنوعية والأداء الفائق وخدمة ما بعد البيع عبر «جمبو»، علاوة على متانة الحواسيب ضمن تصميم عصري ومبتكر.

وأضاف كاورو: «دبي مركز التقنية والأعمال في المنطقة، ونحن سعداء بعودة علامتنا التجارية إلى عملاء الشرق الأوسط من جديد عبر دبي ونحن متفائلون بأداء سوق الحواسيب المحمولة في الدولة وسنواصل مواصلة زخم النمو من خلال تعزيز خطوطنا من المنتجات الإلكترونية القوية وتعزيز شبكة توزيعنا وتدشين حملات تسويقية مبتكرة ونحن واثقون بقدرة شركة «نكست غو» على إعادة تقديم منتجاتنا بنجاح وتوسيع نطاق حضورها في المنطقة».

وقال أليكس تشونغ، الرئيس التنفيذي لـ «نكست غو» التي تتولّى كل العمليات المتعلقة بالإنتاج والمبيعات والتسويق وتقديم خدمات الصيانة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة من «فايو» في هونغ كونغ وماكو وماليزيا وسنغافورة وتايوان ومؤخراً منطقة الشرق الأوسط: «طالما كانت فايو ولا تزال مزوّداً رائداً لأجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات المظهر الأنيق والأداء المتين. ونتطلع من خلال إطلاق مجموعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى توسيع شبكة توزيعاتنا على مستوى المنطقة مع تسجيل نمو كبير بنهاية 2019».

فايو SX12

يتوفر هذا الجهاز، المصنوع في اليابان والمزوّد بنظام التشغيل «ويندوز هوم» و«ويندوز 10 برو» بألوان الأسود والفضي والبني والوردي، وتأتي معه لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية بالحجم الكامل، ويعمل بمعالج إنتل i-7، وi-5 مع شاشة عرض عالية الدقة مقاس 12.5 بوصة، أما الذاكرة فتبلغ سعتها 8 أو 16 جيغابايت. ويدخل في تكوين تصميم هذا الكمبيوتر المحمول طبقات من ألياف الكربون أحادية الاتجاه، والتي من شأنها أن تعزز متانته وحمايته مع الحفاظ على مظهره النحيف ووزنه الخفيف البالغ 899 غراماً.

فايو A12

ويعمل هذا الجهاز بمعالج إنتل i5-8200Y مع شاشة عرض فائقة الدقة مقاس 12.5 بوصةً، أما الذاكرة فتبلغ سعتها 8 غيغابايت. ويتميز هذا الجهاز المبتكر بأنه يجمع بين مزايا الكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي، فبفضل تصميمه الانسيابي الحصري، يتعزز استقرار هذا الجهاز أثناء الاستخدام. ويضم جزء الجهاز اللوحي شاشة لمس مقاس 12.5 بوصةً بدقة عالية.