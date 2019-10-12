«غوغل» تدخل سباق الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

بدأت شركة «غوغل» اختبار إنتاج نسخة من هاتف «بيكسل 4» يدعم شبكات الجيل الخامس، لتكون بذلك أول شركة أمريكية تطلق هاتفاً يدعم هذه التقنية الناشئة.

ونقلت مجلة «نيكاي إيجان ريفيو» عن مصادر مطلعة أن «غوغل» ستكشف، منتصف الشهر الجاري، عن الهاتف إلى جانب ساعة ذكية وحاسوب محمول جديدين. وستختبر «غوغل»، وفقاً للمجلة، الهاتف المرتقب في الصين. ولكن لتجنّب التعرفة الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية، فإن كل إنتاج «غوغل» الموجّه إلى الولايات المتحدة سوف يُصنع في نهاية المطاف خارج الصين. وأشارت المجلة إلى أن «غوغل» تعمل على بناء منشأة لها في فيتنام من المقرر أن تكون جاهزة بحلول نهاية العام.