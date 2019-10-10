«دو»: الاستثمار في الجيل الخامس واجب وطني

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن الشركة تعتبر الاستثمار في شبكات وتقنيات الجيل الخامس واجباً وطنياً لخدمة القطاعات الحكومية والخاصة، ولتعزيز ريادة الدولة في قطاع الاتصالات، مشدداً على أن الشركة تواصل نشر شبكات الجيل الخامس والأجهزة الداعمة لها من الهواتف وأجهزة الراوتر لتعزيز الاستفادة من هذه الشبكات للقطاعين العام والخاص، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وسعادة السكان والزوار.

وتوقّع الحساوي في تصريحات على هامش «جيتكس"، أن تسهم تقنيات الجيل الخامس في تعزيز الطلب على خدمات البيانات والأفلام التي تحتاج إلى سرعات عالية مع تغير أنماط استهلاك خدمات الاتصالات الصوتية إلى خدمات اتصالات الصوت والصورة، وهو ما تعمل الشركة عليه عن كثب، لافتاً إلى أن أسعار خدمات الاتصالات من الجيل الخامس تقوم حالياً على نفس أسعار بيانات الجيل الرابع.

وأضاف: «نتوقع أن تصل مساهمة البيانات في إجمالي إيرادات الشركة خلال الفترة المقبلة إلى نحو 40% تقريباً»، مشيراً إلى أن هذه النسبة يمكن أن تتغير حسب عادات الاستخدام المتغيرة، حيث ترى الشركة أن خدمات البيانات تعتبر التحدي الأكبر لشركات الاتصالات.