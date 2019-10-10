نفاد «جلاكسي فولد» بعد 3 أيام من إطلاق الطلب المسبق في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات أمس نفاد جميع هواتف «جلاكسي فولد» Galaxy Fold في دولة الإمارات بعد 3 أيام فقط من الإعلان عن إطلاق عملية الطلب المسبق الأحد الماضي، كما أكدت أنه يمكن للمستهلكين في الإمارات التقدم بإجراء الطلب المسبق مجدداً عند بدء المرحلة الثانية من خدمة الطلب المسبق من 17 أكتوبر.

وأوضحت الشركة أنها ستبدأ بتوصيل هواتف Galaxy Fold التي تم طلبها مسبقاً إلى المستهلكين في دولة الإمارات عبر خدمة سامسونج كونسيرج اعتباراً من 17 أكتوبر، إضافة إلى توفر خبراء متخصصين للرد على أسئلة مستخدمي Galaxy Fold عبر رقم هاتف خاص، وذلك على مدار 24 ساعة يومياً، طوال 7 أيام في الأسبوع.

ويجسد هاتف Galaxy Fold ثورة حقيقية في مجال تصميم الهواتف الذكية وهندستها، منذ إطلاق أول هاتف ذكي قبل عقد من الزمن. وقد تم تصميمه باستخدام مواد فائقة وتقنيات مبتكرة على نحو استثنائي، حيث إن الهاتف المبتكر يعيد صياغة الطرق التي يتبعها المستهلكون عند استخدام الأجهزة المتنقلة، إضافة إلى إلهامهم لعيش تجارب جديدة كلياً، فعند إغلاقه يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمات والتطبيقات التي يريدونها بكل راحة وباستخدام يد واحدة، بينما يوفر الجهاز عند فتحه تجربة مشاهدة غامرة، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمقاطع الفيديو على أول شاشة عرض لا متناهية قابلة للطي مقاس 7.3 بوصات على مستوى العالم.