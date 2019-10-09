سامسونغ تواجه كارثة ثغرات أمنية في سلسلة غالاكسي

المصدر: البيان الإلكتروني

يبدو أن الثغرات الأمنية التي يتم اكتشافها على أيدي التقنيين والهكرز في الهواتف المحمولة مستمرة وليس لها نهاية، وآخر الاكتشافات كانت 21 ثغرة في سلسلة هواتف "غالاكسي" من سامسونغ.

وبحسب ما نقلت مجلة "فوربس" الأميركية. فقد تم اكتشاف عدة ثغرات أمنية، وقد تصيب هذه الثغرات الأجهزة "إس 8" و "إس 9" و "إس 10" و "إس 10 إي" و "إس 10 بلس" و "إس 10 5 جي" و "نوت 9" و "نوت 10" و "نوت 10 بلس".

وبحسب ما أورد موقع "سكاي نيوز عربية" فقد تم تصنيف 3 من هذه الثغرات الأمنية البالغ عددها 21، باعتبارها على درجة عالية من الخطورة، في حين صنفت 17 مشكلة بكونها مرتبطة بواجهة المستخدم، و4 بنظام التشغيل.

ونصحت المجلة الأميركية بتنزيل التحديثات الخاصة بتلك الأجهزة وذلك للحيلولة دون تعرضها لأخطار منها الاستغلال من قبل مخترقي الأنظمة.

وكانت سامسونغ قد قالت إنها باعت أكثر من مليون وحدة من جهاز نوت 10 الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في كوريا الجنوبية، مما يجعله أسرع الطرازات الرئيسية للشركة مبيعا في الداخل، كما كانت المبيعات في أوروبا قوية أيضا، وفق ما نقلت "رويترز".

ويقول محللون إن "سامسونغ" تتلقى دعما من العقوبات الأميركية على "هواوي" التي منعت على نحو فعال شركات أميركية من إمداد المنافس الصيني.

وتتراجع أرباح سامسونغ كل فصل منذ الربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن تهبط مجددا في الربع الحالي على أساس سنوي.