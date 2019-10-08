تقارير: «آيفون 11 برو ماكس» أفضل هاتف ذكي

المصدر: نيويورك - وكالات

حدثت منظمة «تقارير المستهلك» تصنيفها للهواتف الذكية ليتضمن أحدث هواتف شركة آبل لهذا العام، معتبرة أن الهاتف «آيفون 11 برو ماكس» هو أفضل هاتف ذكي في السوق، بينما احتل «آيفون 11 برو» الأرخص والأصغر قليلاً المركز الثاني.

وتُعد «تقارير المستهلك» منظمة غير ربحية مكرسة لاختبار المنتجات بشكل غير متحيز، كما أنها تعمل في مجال الصحافة الاستقصائية والبحوث الموجهة نحو المستهلك والتثقيف العام والدفاع عن المستهلك. واستطاع نموذجا «آيفون 11 برو ماكس» و«آيفون 11 برو» التفوق هذا العام على سامسونج. وأشادت المنظمة بتحسينات عمر البطارية في هواتف آبل هذا العام.