بدء الطلب المسبق على «غالاكسي فولد» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سامسونغ الخليج للإلكترونيات»، أمس، عن بدء الطلب المسبق على هاتفها القابل للطي «غالاكسي فولد» في الإمارات ابتداء من 6 وحتى 16 أكتوبر الجاري، حيث يمكن للمستهلكين تسجيل طلبهم في متاجر التجزئة الكبرى ومتاجر علامة سامسونغ، بالإضافة إلى متجر سامسونغ الإلكتروني الرسمي.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: «يسرنا أن نقدم للمستهلكين هاتفاً يعتبر الأول من نوعه، بفضل عامل الشكل الجديد للجهاز، والذي سيتيح للمستخدمين القيام بمهام لا يمكنهم القيام بها باستخدام هاتف ذكي ذي شكل تقليدي. قمنا في سامسونغ بتصميم الهاتف لإحداث ثورة تكنولوجية تتحدى حواجز تصميم الهواتف الذكية التقليدية، بهدف توفير طرق جديدة ومبتكرة للمستهلكين للقيام بمهام متعددة، ومشاهدة مقاطع الفيديو، والاستمتاع باللعب، وغيرها الكثير».

ويتمتع الهاتف بميزات جديدة مبتكرة، فبهدف توفير أداء سلس حتى عند تشغيل ثلاثة تطبيقات في وقت واحد، عملت «سامسونغ» على تجهيز الهاتف برقاقة معالج معززة عالية الأداء من الجيل التالي، إضافة إلى تزويده بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 غيغابايت مع أداء وكفاءة عالية يشبه تجربة استخدام الكمبيوتر الشخصي.

وتم تصميم نظام البطاريات المزدوج المتطور خصيصاً ليواكب طموحات المستخدمين. كما يمكن للهاتف شحن نفسه وجهاز آخر في الوقت نفسه عن طريق ميزة مشاركة الطاقة لاسلكياً، بينما يتم توصيله بشاحن عادي، ما يتيح لك ترك الشاحن الثاني في المنزل.

وبغض النظر عن الطريقة التي تمسك بها- أو تطوي- بها الجهاز، ستكون الكاميرا جاهزة لالتقاط المشهد الذي أمامك حتى لا تفوتك أية لحظة. ومع وجود 6 عدسات- 3 في الخلف و2 في الداخل وواحدة على الإطار الخارجي- يتمتع نظام الكاميرا بمستوى عال من المرونة المدمجة، إضافة إلى ذلك ينقل الهاتف مفهوم تعددية المهام إلى مستوى جديد، ما يتيح لك استخدام تطبيقات أخرى أثناء مكالمة فيديو.