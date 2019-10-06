تسريبات تكشف موعد إطلاق "Galaxy S11"

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف تقرير إخباري نشر في موقع SamMobile المتخصص في أخبار الموبايلات والتقنية، الموعد الذي قد تعلن فيه شركة سامسونغ عن هاتفها الذكي الرائد لعام 2020 (جالاكسي إس11) Galaxy S11.

وأشار الموقع إلى أن لديه بعض المعلومات التي تفيد بموعد الإعلان عن (جالاكسي إس11). ويأتي هذا التسريب بعد أن أعلنت سامسونغ عن جميع هواتفها الذكية الرائدة لعام 2019.

وقد اعتادت سامسونغ الإعلان عن هواتف (جالاكسي إس) في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقد تفعل الشيء ذاته مع (جالاكسي إس11). وأضاف (سام موبايل) أن إطلاق (جالاكسي إس11) قد حدد خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير 2020، ويُتوقع أن يكون التاريخ 18 فبراير.

وقال الموقع: إنه لا يزال من المبكر التيقن من التاريخ، كما أنه ليس واثقاً بما يكفي من المصدر الذي نقل إليه هذه المعلومة. ولكن استناداً إلى تواريخ الأعوام الماضية، فإن 18 فبراير قد يبدو منطقياً.

ويُشار إلى أن المعلومات المتعلقة بهاتف (جالاكسي إس11) لا تزال قليلة، إذ سبق لموقع (سام موبايل) أن حصل على تسريب حصري قبل نحو شهرين بأن الجهاز سوف يأتي مع واجهة المستخدم One UI 2.0، كما أنه قد يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

وأفادت صحيفة كورية أواخر شهر سبتمبر الماضي أن سامسونغ تعتزم اعتماد كاميرا قادرة على

التقريب البصري بمعدل 5x في هاتف (جالاكسي إس11). ونقلت صحيفة TheLec عن مصادر في الصناعة أنه هذه ستكون المرة الأولى التي تستخدم فيها سامسونغ هذه الكاميرات في سلسلة (جالاكسي).