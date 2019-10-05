«بولي» تطرح حلول اتصال لأماكن العمل

المصدر: دبي- البيان

تقوم «بولي» المتخصصة في مجال الاتصالات خلال أسبوع جيتكس للتقنية، بعرض مجموعة من حلول التواصل لمختلف أنواع أماكن العمل، ومنها «بولي ستديو» الذي يوفر حلول اتصال بسيطة ومباشرة في قاعات الاجتماعات الصغيرة بأية خدمة على المنصات السحابية، ويتيح تجربة متفوقة للتواصل عبر الصوت والفيديو في ما يقلل من الانزعاج المترتب على مشاكل الاتصال.

كما ستعرض محطة العمل عبر الهاتف المحمول في مجموعة Elara Series التي تشكل داعماً كبيراً للإنتاجية لمن يعملون عبر الأجهزة المتحركة بشكل أساسي، إذ تمنحهم المرونة والدمج الفوري مع فرق العمل في بيئة «مايكروسوفت تيمز» ولوحة المفاتيح المدمجة والسماعات المريحة والدعم للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS.