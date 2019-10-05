راوتر من «هواوي» يقوّي الإشارات الضعيفة

المصدر: دبي - البيان

عزّزت «هواوي» سيناريوهات المعيشة الذكية عبر جهاز الراوتر «واي فاي Q2 برو» WiFi Q2 Pro، الذي أطلقته الشركة مؤخراً ليكون الجيل الجديد من أجهزة الراوتر المصممة لإنشاء شبكة واي فاي منزلية.

وتم تزويد هذا المنتج المتميز بتقنيات متطورة مثل رقاقة المودم «جيجاهوم 5630 جيجابت» وتقنية «توربو» مبتكرة، لتحقيق اتصال مستمر دون انقطاع في جميع أنحاء المنزل مع التركيز على السرعات العالية، وتعزيز جودة الاتصال مع الحد الأدنى من التأخيرات الزمنية. كما يمتلك الراوتر القدرة على تعزيز الإشارات الضعيفة مع تحسين قنوات الواي فاي، لضمان قوة الاتصالات في مختلف أرجاء المنزل.