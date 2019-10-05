شاشات «ألترا وايد» فائقة من «إل جي»

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة إل جي إلكترونيكس عن أحدث ابتكاراتها في فئة شاشات «ألترا وايد» المنحنية بتقديم شاشات أكبر، وألوان أكثر حيوية ووضوحاً وهي مزايا تسهم في تحسين إنتاجية العمل.

وتتمتع الطرازات الجديدة من هذه الشاشات بقدرات قوية تلبي أي مهمة تطرحها عليها لأنها تتمتع بدقة عالية جداً بمستوى الوضوح العالي الرباعي (QHD)، ما ينتج صورة نقية في جميع الحالات بدءاً من مقاطع الفيديو إلى المستندات الغنية بالنصوص الغنية.

وتمتاز هذه الشاشات أيضاً بتقنية الاتساع الفائق «ألترا وايد» من «إل جي» لتمنحك مساحة مشاهدة أوسع، وتشكل رفيقك المثالي لتنفيذ أي مهمة. وتدعم شاشة 38WK95C-W معيار النطاق الديناميكي العالي للألوان HDR10 فتعرض أحدث الألعاب والفيديو بأعلى مستوى للجودة.