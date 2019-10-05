«أبل» تزيد إنتاجها من «آيفون 11» لتلبية الطلب

المصدر: طوكيو - د ب أ

ذكرت صحيفة «نيكاي آسيان ريفيو» أن شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا طلبت من مورديها زيادة إنتاج الهاتف الذكي الجديد أيفون 11 بنسبة تصل إلى 10 % لمواجهة الزيادة التي فاقت التوقعات على شراء الجهاز الجديد. وأوضحت الصحيفة أن هذه النسبة سوف تزيد إنتاج هواتف أيفون 11 بما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين جهاز جديد.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» أن المزايا الجديدة التي أضافتها أبل للهاتف أيفون 11 مثل تجهيزه بكاميرا أفضل وبطارية أطول عمرا ربما تكون قد لاقت استحسان المستهلكين. ويتوافر الهاتف الجديد بسعر مبدئي يبلغ 699 دولاراً وهو أقل بواقع خمسين دولاراً عن سعر الطرح الأولي للهاتف السابق أيفون 10. وتتوقع أبل أن تحقق مبيعات خلال الربع الأخير من العام الجاري أفضل من المبيعات التي حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما ذكرت «نيكاي آسيان ريفيو».