ثغرة أمنية تهدد جوالات «أندرويد»

المصدر: دبي - البيان

اكتشف باحثون في «جوجل» ثغرة أمنية على نظام التشغيل «أندرويد» الخاص بها والتي تؤثر على «بيكسل 1» و«بيكسل 2» و«هواوي بي 20» و«سامسونج جالاكسي إس 7» و«إس 8» و«إس 9» وغيرها من الجوالات.

وكشفت المشكلة بعد 7 أيام من رصدها. حيث تم اكتشاف الخلل الفني - الذي يؤثر على «Android 8.x» والإصدارات الأحدث - وتصحيحه في ديسمبر 2017 على الإصدارات السابقة من نظام التشغيل.

وقال ممثل «أندرويد» إن الثغرة تتطلب تثبيت تطبيق خبيث يمكن القراصنة من اختراق الجوال وهذا يعني أنه لا يمكن تشغيله بواسطة متصفح ويب أو تطبيق آخر. وأشار باحثون إلى أن جوالات «بيكسل 3» و«إيه 3» ليست عرضة للخطر بينما ستتلقى «بيكسل 1» و«2» تحديثات لهذه المشكلة كجزء من تحديث أكتوبر ومن بين الأجهزة المتضررة «شاومي ريدمي 5 إيه» و«شاومي ريدمي نوت 5» و«شاومي إيه 1» و«أوبو إيه 3» و«موتو زد 3».