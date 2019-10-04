إقبال شديد على آيفون 11 يدفع أبل لزيادة إنتاجها

المصدر: د ب ا

ذكرت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" أن شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا طلبت من مورديها زيادة انتاج الهاتف الذكي الجديد آيفون 11 بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة لمواجهة الزيادة التي فاقت التوقعات على شراء الجهاز الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن هذه النسبة سوف تزيد إنتاج هواتف آيفون 11 بما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين جهاز جديد.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن المزايا الجديدة التي أضافتها أبل للهاتف آيفون 11 مثل تجهيزه بكاميرا أفضل وبطارية أطول عمرا ربما تكون قد لاقت استحسان المستهلكين.

ويتوافر الهاتف الجديد بسعر مبدئي يبلغ 699 دولارا وهو أقل بواقع خمسين دولارا عن سعر الطرح الأولي للهاتف السابق آيفون 10.

وتتوقع أبل أن تحقق مبيعات خلال الربع الأخير من العام الجاري أفضل من المبيعات التي حققتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما ذكرت "نيكي آسيان ريفيو".