«سامسونج» تفتح الطلب المسبق على «فولد» الأحد

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد متحدث باسم سامسونج الخليج للإلكترونيات أن الشركة ستفتح باب الطلب المسبق على جهاز سامسونج القابل للطي «سامسونج فولد» في الإمارات اعتباراً من 6 وحتى 16 الجاري عبر موقعها الإلكتروني وموزعيها الرئيسيين.

وذكرت الشركة خلال مؤتمر صحفي لعرض مزايا الهاتف الذي تم إطلاقه مسبقاً بالتزامن مع إطلاق «جالاكسي 10»: إن الجيل الأول من أول هاتف ذكي قابل للطي «فولد» خضع لمجموعة من التحسينات تضمنت وضع الغطاء الواقي للشاشة تحت حواف الهاتف ليصبح جزءاً من الشاشة وغير قابل للنزع كما كان في السابق. كما تم وضع طبقة حماية بين الهيكل ومفاصل الهاتف تمنع دخول أي عوالق داخل الشاشة. وتم كذلك تعزيز الشاشة لتصبح مستوية بالكامل عند فتح الهاتف الذي تبلغ مساحة شاشته عند الفتح 7.3 بوصات أي أكبر بمرة ونصف من شاشة جالاكسي 10.

وأظهرت تجربة الهاتف إمكانية استخدامه والوصول لكل التطبيقات بيد واحدة فقط، مع توفر ميزة فتح أكثر من نافذة نشطة في وقت واحد مثل مشاهدة الفيديو وقراءة الأخبار.

ويتضمن الهاتف الفاخر «تعليمات عناية فاخرة» تشمل خدمة الخط الساخن على مدار الساعة للرد على الاستفسارات وخدمة أخذ وتصليح وإعادة الهاتف في حال التصليح مع تأمين ضد العطب أو حدوث خلل بالجهاز، بعد فرض رسم ستقوم سامسونج بتحـــديده مع سعر الهاتف الأحد المقبل.