«دو» توفر «آيفون 11» لعملائها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دو» عن توفير أحدث ابتكارات شركة «أبل» في عالم الهواتف الذكية، بما في ذلك هاتفي iPhone 11 Pro وiPhone 11 Pro Max، إضافة إلى هاتف iPhone 11 الجديد بكاميرته المزدوجة.

ويمكن للعملاء طلب الحصول على الهواتف الجديدة من جميع متاجر دو للتجزئة أو عبر الموقع الإلكتروني www.du.ae.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ــ خدمات الاتصال: «نسعى دوماً في دو إلى توفير أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا لعملائنا من الأفراد والمؤسسات بهدف إثراء تجاربهم اليومية وتمكينهم من إنجاز المزيد من المهام بشكل سلس.

ويسرنا في هذا الإطار الإعلان عن توفير الجيل الأحدث من هواتف iPhone والتي يمكن للعملاء الحصول عليها مع باقاتنا المتنوعة والمتميزة من خدمات الاتصال والتي تم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات العملاء».