"سامسونج إلكترونيكس" تفوز بعقد توريد معدات شبكات الجيل الخامس

المصدر: سيئول- د ب أ

أكدت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية «سامسونج إلكترونيكس» فوزها بعقد توريد معدات شبكات الجيل الخامس للاتصالات إلى شركة «كيه.دي.دي.آي» اليابانية.

وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن قيمة هذه الصفقة تبلغ نحو ملياري دولار وتستمر لمدة 5 سنوات حتى 2024.

من ناحيتها نقلت صحيفة «جونج أنج إلبو» الكورية الجنوبية عن مصادر لم تحدد هويتها القول: إن «سامسونج» بدأت توريد المحطات الأرضية لشبكات الجيل الخامس في العاصمة طوكيو، والمناطق المحيطة بها.

في الوقت نفسه فإن شركتي «إريكسون» السويدية و«نوكيا» الفنلندية لمعدات الاتصالات ستقيمان شبكات الجيل الخامس للمناطق الإقليمية في اليابان.