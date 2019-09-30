«آبل» تضيف مزايا مهمة للنسخة المُحدثة من «IOS 13»

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت «آبل» مؤخراً تحديثاً جديداً لنظام التشغيل الخاص بها «IOS13»، والذي أصلح ثغرات وأضاف ميزات انتظرها مستخدمو أجهزتها آيفون وآيباد. وعدّد موقع «سي نت» أبرز المزايا التي أضافها نظام التشغيل الجديد إلى أجهزة «آبل».

وقال الموقع إن شحن البطارية بالكامل بشكل روتيني، والاحتفاظ بها لفترة طويلة من الوقت، يمكن أن يتلفها بمرور الوقت، لكن الخيار الجديد في التحديث يهدف إلى المساعدة في إطالة عمر البطارية عن طريق تعلم عادات الشحن ومنع البطارية من الشحن بالكامل على الفور.

وأضاف أن تطبيق الملفات الجديد الذي تم تحديثه يتيح مسح المستندات ضوئياً وحفظها مباشرة على الجهاز أو على التخزين السحابي دون بذل مجهود كبير.

ميزة أخرى طال انتظارها لمستخدمي «آبل» وهي مؤشر مستوى الصوت، فالمؤشر في التحديث الجديد أصغر بكثير وينزلق من جانب الشاشة.