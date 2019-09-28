«تي سي إل» تراهن على «ألكاتل 3X» لزيادة مبيعات الهواتف المتوسطة

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

قال كريستوف كورسي، المدير الإقليمي في «تي سي إل كوميونيكيشن» للاتصالات: إن الشركة الصينية تتوقع زيادة حصتها السوقية في سوق الهواتف المتوسطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تتراوح من 5 إلى 10% في الشرق الأوسط، وذلك بفضل إطلاقها مؤخراً هاتف «ألكاتلAlcatel 3X الجديد» الذي حظي بشعبية واسعة خلال إطلاقه مؤخراً في معرض «إيفا» للإلكترونيات بألمانيا، وذلك بفضل احتواء الهاتف على مزايا فائقة وبأسعار في متناول الجميع.

وتوقع كورسي في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي »أداء قوياً لسوق الهواتف المتوسطة في الإمارات خلال الربع الأخير من العام والربع الأول من العام المقبل، تزامناً مع انتهاء فصل الصيف، مشيراً إلى أن سوق الهواتف المتوسطة في الإمارات يشكل ما بين 30 إلى 40% من إجمالي السوق.

ويأتي هاتف «ألكاتل 3X »الذي سيطلق في الإمارات مع بداية شهر أكتوبر مزوّداً بشاشة قياس 6.5 بوصات، ودقة عرض كامل عالية الوضوح (HD+ Super Full View)، لتوفير تجربة مشاهدة موسّعة، وتزويد المستخدمين بأفضل استعراض ممكن للصور ومقاطع الفيديو، والاستمتاع بالألعاب وتصفح الإنترنت بوضوح. ويتضمن الهاتف الذكي ثلاث كاميرات خلفية بدقة 16 و8 و5 ميجابكسل، مزوّدة بجهاز استشعار ذكي لتحديد مختلف سيناريوهات الصور والتحسين التلقائي لإعدادات التصوير الفوتوغرافي، لتجربة أكثر روعة.

ويمتاز «ألكاتل 3X »بقدرات تصوير هي الأفضل في فئتها، وتظهر عبر عدسة بزاوية تصوير فائقة الاتساع تغطي 120 درجة، وتأثيرات بوكيه في الوقت الفعلي، ما يتيح للمستخدمين القدرة على التقاط صور فنّية رائعة. وعلاوة على ذلك، يتيح وضع التصوير الليلي إمكانية التقاط صور ومقاطع فيديو واضحة حتى في البيئات المظلمة، ومع الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وتم تزويد «ألكاتل 3X »بمعالج ثماني النوى، ما يوفر معالجة سلسة وقوية. وبمجرّد لمسة زر واحدة، يسهّل زر مساعد جوجل عملية تشغيل التطبيقات، والبحث عن المعلومات، والتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية، وضبط رسائل التنبيه، وتوجيه الرسائل النصيّة، وعدد كبير من الخدمات والإجراءات الأخرى. كما تتيح ميزة «جوجل لينس »للمستخدمين فرصة التعرّف على مزيد من المعلومات حول العالم بناء على ما يشاهدونه، سواء كان ذلك للعثور على المنتجات عبر الإنترنت، أو التعرّف أكثر على المعالم، أو تحديد النباتات والحيوانات، وبمجرد لمسة زر واحدة.

وأضاف كورسي: «تُعيد منتجاتنا الحديثة تعريف مفهوم الابتكارات المطروحة في متناول أيدي المستهلكين. وقد جاءت جميع هواتفنا الذكية الجديدة من «ألكاتل »في معرض «إيفا »مزوّدة بزرّ مخصّص لتقنية مساعد جوجل، ما يتيح للمستخدمين سهولة الوصول إلى ما يحتاجونه من معلومات، وبلمسة واحدة. ونعمل على دمج أحدث التقنيات في كل جهاز مع مراعاة أولويات عملائنا وميزانياتهم »

كما أطلقت الشركة هاتف «ألكاتل1V Alcatel »أحدث هاتف ذكي في فئته من «تي سي إل «، مع سعر مناسب. وقد تم تزويده بزرّ للوصل بسهولة إلى مساعد جوجل لإدارة المهام، وضبط رسائل التنبيه، واستعراض المواعيد على التقويم، وإجراء حجوزات العشاء وغيرها. ولخاصيّة المساعد القدرة على دعم المستخدم لإنجاز المهام والعثور على الإجابات بسرعة.