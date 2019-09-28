20 % نمو سوق حواسيب الألعاب في الدولة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

توقع خبراء تقنية نمو سوق حواسيب الألعاب في الإمارات بنسبة تصل إلى 20% نهاية العام الحالي، وذلك بفضل الميزات الفائقة لهذه الأجهزة وتوافقها مع تقنيات الواقع الافتراضي ورغبة جيل الألفية في الدولة في اقتناء حواسيب الألعاب الحديثة، فيما يتوقع نمو إجمالي الحواسيب بنسبة 5% هذا العام.

وتوقعت دراسة حديثة أجرتها «غراند فيو» للأبحاث أن يصل حجم سوق أجهزة الحواسيب المحمولة العالمية إلى 108.91 مليارات دولار بحلول العام 2025. ومن المتوقع أن تحقق شريحة أجهزة الحاسوب المحمول «2 في 1» أعلى معدل نمو سنوي مركب في الفترة المذكورة، نظرًا لتزايد الطلب على أجهزة الحاسوب التي تتسم بخفة الوزن والتقدّم التقني.

وقالت جومانا كرم، رئيس وحدة المنتجات والتسويق لشركة آيسر: قدمنّا في جيتكس شوبر مجموعة متكاملة من أجهزة الحاسوب المحمول تلبي جميع احتياجات المستهلك شملت الأجهزة المخصصة للألعاب «بريداتور» والأجهزة الخفيفة النحيفة «آيسر سويفت» والأجهزة المتحولة «آيسر سبين». قدمنّا عروضاً كثيرة ومغرية، منها فرصة تجربة كرسي الألعاب «بريداتور ثرونوس» كهف الألعاب بامتياز. نحن متفائلون بنتائج البيع إذ نقدم الأفضل للجميع».

زيادة الإيرادات

وكانت آيسر الشرق الأوسط أعلنت مؤخراً عن نمو متين لمبيعاتها من مجموعة «بريداتور »المخصصة للألعاب خلال النصف الأول من 2019. وتضم هذه المجموعة المخصصة للألعاب من آيسر أجهزة حاسوب محمولة وأجهزة حاسوب مكتبية وشاشات، وقد سجلت نمواً بنسبة 52% في الإيرادات و 68% في الكمية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشهدت آيسر، الشركة التكنولوجية الرائدة، نموا بنسبة 46% في إيراداتها في منطقة الشرق الأوسط لمبيعات أجهزة الحاسوب المكتبية وأجهزة الحاسوب المحمولة المخصصة للألعاب، و41% في حجم الإيرادات من المبيعات.

وأضافت كرم: «أسهم الأداء الإيجابي لمجموعة «بريداتور «في تعزيز مكانة آيسر بين الشركات العاملة في إنتاج الأجهزة الحديثة المخصصة للألعاب في المنطقة. ويَبرز الأداء الناجح لأجهزة «بريداتور «في كل دولة أيضاً، حيث شهدت الإمارات نمواً في المبيعات بنسبة 97% فيما بلغت النسبة 17% في المملكة العربية السعودية و168% في دول بلاد الشام خلال النصف الأول من 2019».

وقال راميش تشاندران رئيس التجزئة لدى «دل تكنولوجيز »في الشرق الأوسط إن هنالك نمواً في سوق حواسيب الألعاب في الإمارات والمنطقة بفضل توفّر أجهزة وألعاب عالية الجودة وإقبال عدد متزايد من جيل الألفية على هذه الألعاب مشيراً إلى أن «دل »وفرت عبر موزعيها في «جيتكس شوبر 2019 »أحدث الحواسيب التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح وتتراوح من حواسيب G3 وحتى حواسيب «أيليان وير »وكذلك حاسوب «إيريا 51 »الفائق، وأن الشركة وفرت كذلك اثنين من أهمّ أجهزة الحاسوب المحمولة المرتقبة لهذا العام، وهما الجهازان «Dell XPS 13 2-in-1 وAlienware M15 R2 - إيلين وير »الأكثر نحافة في حواسيب الألعاب.

نمو جيد

وأضاف: نتوقع نمو شريحة الأجهزة التي تأتي بشاشات تتراوح بين 13 و14.9 بوصة، والتي تتمثل في الجهاز «دل »XPS 13 2-in-1، بمعدل نمو جيد من حيث القيمة خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة، نظرًا لكون هذه الأجهزة مثالية للتنوع في الاستخدامات مثل الاستخدام الشخصي وممارسة الألعاب وإنجاز الأعمال التجارية »

واحتوى «جيتكس «على أحدث أجهزة الحاسب المحمولة من شركة (إم إس آي) والتي حظيت بإعجاب عشاق الألعاب الإلكترونية، حيث تمكن المتسوقون من الحصول على أجهزة الجيل التاسع (تايتان جي تي 76) المميزة بسعر مخفض فقط خلال المعرض.

سرعة فائقة

من جانبها توقعت أليف بيكسيتين المدير التنفيذي في شركة «فيليكس انترناشيونال «الموزع الحصري لحواسيب الألعاب «مونستر «في الإمارات والمنطقة أن تحقق حواسيب الألعاب نمواً لا يقل عن 20% بنهاية 2019، مقارنة بنمو طفيف للحواسيب العادية وذلك بسبب انتشار ثقافة الألعاب لدى جيل شرائح عديدة في الدولة، وزيادة استخدام تلك الحواسيب من قبل شرائح متعددة كذلك، مشيرة إلى أن الشركة وفرت أحدث حواسيبها «إنفيديا آر تي إكس «NVIDIA RTX الذي يتمتع بسرعة فائقة مع عدد من الملحقات المجانية وأن الشركة تقدم كافة خدمات ما بعد البيع بشكل فوري مثل الصيانة والاستبدال المجاني من خلال مكتبها في «أبراج بحيرة الجميرا » وأضافت: «يوفر جيتكس فرصة فريدة لنقوم باستعراض أحدث حواسيب «مونستر »ونتوقع ارتفاع حجم سوق حواسيب الألعاب بنسبة 20% هذا العام خصوصاً خلال الربع الأخير وذلك بفضل تحسن القوة الشرائية للمستهلكين.

وأضافت: «حواسيب مونستر هي عالية الكفاءة والأداء، وتركز العلامة على توفير حواسيب الألعاب منذ 15 عاماً. ونأمل أن نصبح من علامات حواسيب الألعاب الأولى في الإمارات، وبالطبع فإن «جيتكس شوبر «يساعدنا على تحقيق هذا الهدف في البداية، خصوصاً وأننا نكون قريبين من العملاء »