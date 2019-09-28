«فيسبوك »تعزّز نظارة «أوكولوس كويست »الافتراضية

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة «فيسبوك »مؤخراً عزمها تعزيز قدرات نظارة الواقع الافتراضي «أوكولوس كويست »بعدد من المزايا تشمل «أوكولوس لينك «، التي تسمح للمستخدمين بوصل النظارة بالحاسوب الشخصي للتمتع بألعاب الحواسيب.

واعتباراً من نوفمبر المقبل، سيكون بإمكان مالكي نظارة «كويست »وأي حاسوب ألعاب الوصول إلى ألعاب «ريفت »الشائعة عن طريق برنامج «أوكولوس لينك «، الذي يقوم على وصل النظارة بالحاسوب عن طريق وصلة «يو إس بي -3 »

وذكرت الشركة أنها ستدعم تطبيقات خدمة «أوكولوس جو »على نظارة «كويست » واعتباراً من الأسبوع المقبل، سوف يتمكن مستخدمو النظارة من الوصول إلى أكثر من 50 تطبيقاً من «أوكولوس جو » وقالت فيسبوك: «سيكون بإمكان الناس إيقاف ميزة التعقب الخاصة بالنظارة يدوياً من قائمة الإعدادات، وذلك بغية تمكينهم من استخدام النظارة في الغرف المعتمة».