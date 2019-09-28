«نيكاي» تتوسع عبر أسواق مصر والعراق وأذربيجان والكونغو

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة نيكاي، عن خططها لتوسيع أعمالها في مصر والعراق وأذربيجان والكونغو، كجزء من استراتيجيتها التوسعية النشطة لعام 2019 وسيعتمد هذا التوسع على نجاح المنظمة المستمر ويزيد من قدرات المراكز الإقليمية الأربعة الحالية بهدف أن تكون المجموعة أكثر قدرة على المنافسة في أسواق النمو الرئيسية، ستشهد خطط النمو افتتاح مكتب في جمهورية مصر العربية في الربع الثالث من 2019 باعتباره المحطة الأولى للمبادرة تليها الدول الأخرى خلال النصف الأخير من 2019.

وقال بارس شهدادبوري، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «من خلال هذه المكاتب الإقليمية، نود أن نستكشف المزيد من الفرص ونضع نيكاي باستمرار كعلامة تجارية إلكترونية مفضلة بين المستهلكين. وهدفنا تعزيز وجودنا داخل هذه الأسواق ومواصلة التركيز على تقديم الابتكارات الجديدة والمحافظة على الجودة »

ومع أكثر من 20 سنة من العمليات الناجحة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وتماشياً مع رؤية مجموعة نيكاي 2020، قررت المجموعة الاستثمار في الدول سريعة النمو والبلدان التي تحتاج إلى منتجات عالية القيمة. وستعمل خطط التوسع الجديدة على زيادة تواجد شركة نيكاي محلياً وتقرب الشركة من المستهلك الذي تخدمه.

وسيقوم فريق من موظفي المبيعات المتفانين بإدارة مختلف العروض الترويجية والمبادرات في السوق لزيادة الوعي بشركة نيكاي كعلامة تجارية متعددة الأوجه ومبتكرة للمستهلكين.

أضاف شهدادبوري: شجع التغيير في قوانين الجمارك في عدد من هذه الأسواق، المستثمرين على التوسع في تلك الدول. إذ توفر هذه الأسواق إمكانات للنمو على مدى 3-5 سنوات القادمة لفئتنا. ونأمل أن تسهم المناطق الجديدة في 15-20% من إيرادات نيكاي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وقامت نيكاي بتوسيع مجموعة منتجاتها وأصبح لديها الآن مجموعة شاملة لتقديمها مثل أجهزة تلفاز الـ LED، مكيفات الهواء، الثلاجات، غسالة الملابس، الطابعات. وعلى الرغم من أن السوق واجه مجموعة من التحديات خلال 2019 لكننا نجحنا في تحقيق نمو في المبيعات أكثر من 10% مقارنة بالعام الماضي.