«غوغل» تستثمر نمو مبيعاتها الأوروبية

المصدر: وارسو - البيان

تخطط «غوغل» لافتتاح مركز جديد للحوسبة السحابية في بولندا للاستفادة من المبيعات المتنامية في أنحاء أوروبا. وقال توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لـ «غوغل كلاود» إن أعمال الحوسبة السحابية للشركة تنمو في أوروبا بوتيرة سريعة من حيث الأفراد والعملاء والإيرادات مقارنة بأي جزء آخر من العالم.

وتدير «غوغل كلاود» حالياً 20 منطقة سحابية في جميع أنحاء العالم من بينها 6 مناطق في أوروبا، وأعلنت الشركة أن موقعها الجديد في وارسو ببولندا سيساعد العملاء في وسط وشرق أوروبا على الاستفادة من خدماتها السحابية. وتسمح الحوسبة السحابية للشركات والمستهلكين بتخزين البيانات والتطبيقات والوصول إليها عبر الإنترنت، بدلاً من الخوادم المحلية.