تحديث يرتقي بكاميرا «جالاكسي S10»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن توفير العديد من مزايا هاتفي «جالاكسي نوت 10» و«نوت 10+» الفائقة، والمصممة لتطوير إنتاجية وقدرات المستخدمين الابتكارية، في هواتف جالاكسي S10E وS10 وS10+ وS10 5G، وذلك عبر إطلاق مجموعة تحديثات، تشمل ميزات مثل أداة الرسم بتقنية الواقع المعزز، محرر الفيديو والاتصال بنظام ويندوز. وسيستفيد مستخدمو «جالاكسي S10 »من مزايا محرر الفيديـــو الجديد باستخدام تطبيق Galler، والذي يوفر لهم جميع الأدوات التي يحتاجونها، لتحسين مقاطع الفيديو ومشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، كما يمكن للمستخدمين إضافة الترجمــــة والموسيقى الخلفية لمقاطعهم.