طابعة تعزز توسع الأعمال

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت «زيروكس» عن إضافة ميزتين جديدتين على طابعة iGen® 5 ذات الإنتاجية العالية، هما طباعة أحجام ورق طويلة إضافية والحبر الأصفر الفلوريسنت الجاف.

وقالت تريسي كوزيول، نائب الرئيس الأول للمنتجات العالمية لدى «زيروكس»: «صممت هذه المميزات لإضفاء المزيد من التنوع والإنتاجية، ولمواكبة تطور وتوسع الأعمال المستقبلية لاستثمارات عملائنا الحالية في طابعة زيروكس iGen® 5 التي باتت بفضل هذه المميزات الجديدة تشكل طابعة الإنتاجية العالية الأكثر تطوراً وتنوعاً اليوم في السوق».

وتتيح ميزة طباعة أحجام ورق كبيرة في طابعة iGen® 5 القدرة على طباعة أوراق بحجم يصل إلى 35 بوصة بسرعة عالية مع نظام تغذية الطابعة بالأوراق ورصفها وترتيبها. وأصبحت الطابعة توفر قطعاً أكبر لكل صفحة، كما باتت تسهم في تعزيز إنتاجية التطبيقات التي توفرها طابعة iGen® 5 بما يصل إلى 25%.