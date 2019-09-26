سامسونج تستنسخ مميزات كاميرا هاتف «نوت 10» في «جالاكسي إس 10»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سامسونج عن توفير العديد من مزايا هاتفي Galaxy Note10 وGalaxy Note10 + الفائقة واستساخها في هواتف Galaxy S10E وS10 وS10+ وS10 5G عبر إطلاق مجموعة تحديثات لهذه الهواتف في الأسواق الأوروبية خلال المرحلة الأولى اعتباراً من 23 سبتمبر.

وتقدم العلامة الرائدة، في إطار هذه العملية العديد من الابتكارات البارزة بما في ذلك ميزات مثل أداة الرسم بتقنية الواقع المعزز، ومحرر الفيديو المدمج والاتصال السريع والمباشر بنظام ويندوز.

وبمجرد قيام مستخدمي هواتف Galaxy S10 بتحميل التحديث، ستصبح الكاميرا الاحترافية في هواتفهم الذكية أكثر فعالية.

ويعمل التحديث على تعزيز الوضع الليلي للكاميرا ليشمل الكاميرا الأمامية أيضاً، ما يمكن المستخدمين من التقاط صور بجودة عالية حتى في الظلام كما تم تطوير ميزة تثبيت الفيديو أثناء التصوير، بالإضافة إلى دعم مزايا هاتف Galaxy Note10 الديناميكية.