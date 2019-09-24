«هواوي» تتوقع انفاق 25 مليار دولار على التحول الرقمي في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

توقعت شركة «هواوي» أن يصل الإنفاق على التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط 25 مليار دولار خلال 2019، في الوقت الذي يتزايد عدد المؤسسات التي تجرب تقنيات حديثة لتحفيز الابتكار وتحسين تجربة العميل.

جاء ذلك في ختام المؤتمر السنوي الرابع «هواوي كونكت 2019» والذي يعتبر حدثاً سنوياً عالمياً بارزاً للشركات التي تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

ودعا كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة «هواوي»، الأفراد والمؤسسات للتعاون بشكل منفتح في التعاطي مع قضايا دور التكنولوجيا في المصالح العامة كالرعاية الصحية والتعليم والتنمية والبيئة، معلناً عن طموح الشركة في استخدام مفهوم التقنيات الرقمية لمساعدة 500 مليون شخص آخر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خلال السنوات الخمس القادمة.

وشهد المؤتمر الذي نظم تحت عنوان «بناء عالم ذكي متصل بالكامل» تجمعاً كبيراً لأكثر من 20 ألفاً من رواد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.